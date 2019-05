Il comune dovrà bandire la gara d'appalto

Arrivano i finanziamenti regionali per i lavori all’interno di una importante struttura religiona di Giardini Naxos. Il Governo regionale ha stanziato fondi per 800 mila euro per i lavori di manutenzione, ordinari e straordinari, nella chiesa Maria SS. Immacolata, nel quartiere San Giovanni della cittadina dell’area metropolitana messinese.

In particolare, la giunta guidata da Musumeci ha formalizzato il decreto di finanziamento che si inserisce nel quadro degli interventi promossi a tutela del patrimonio religioso della Sicilia. L’ente comunale, dopo il decreto dell’Assessorato alle Infrastrutture, può adesso procedere speditamente con la gara d’appalto.

“La Chiesa dell’Immacolata a Giardini – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – è un luogo simbolo della comunità naxiota che merita di essere salvaguardato e curato a dovere. Il Governo Musumeci sta accelerando al massimo sulla strategia di difesa e conservazione dei luoghi di culto, un patrimonio di Sicilia non soltanto architettonico e religioso, ma anche presidio irrinunciabile dell’identità dei Comuni siciliani. Sui luoghi di culto – ha concluso Falcone – stiamo investendo risorse concrete e immediatamente utilizzabili dalle amministrazioni locali”.