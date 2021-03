Ha perso la vita il ginecologo Maria Russa

L’incidente di fronte la spiaggia di Margi durante una battuta di pesca

Il ginecologo è finito in acqua tentando di recuperare una rete finita nelle eliche della barca

Un ginecologo è morto a causa di un incidente in barca davanti alla spiaggia di Margi, a Santo Stefano di Camastra (Messina). Il professionista, Mario Russa, era uscito con un amico per una battuta di pesca. Ma la rete calata in mare si sarebbe aggrovigliata tra le eliche del motore.

Nel tentativo di recuperarla, il medico si è sporto ed è caduto in acqua. L’amico ha tentato di recuperarlo senza riuscirvi. Sono intervenuti anche gli uomini della Guardia costiera ma, quando sono arrivati sul posto l’uomo era già morto. L’altra persona nella barca o è stata ricoverata all’ospedale di Mistretta, paese dove Russa viveva.