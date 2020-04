La Finanza ferma la giocata a carte

La Guardia di Finanza ha individuato, in centro a Messina, una sala giochi e biliardi dove, nonostante la saracinesca abbassata, quattro persone stavano giocando a carte, incuranti dei divieti imposti dall’emergenza coronavirus.

I militari della Guardia di Finanza sono stati accolti dal gestore che avrebbe chiesto se anche loro volessero giocare a carte. Nei confronti del rappresentante legale del circolo ricreativo e degli stessi clienti sono state elevate contestazioni amministrative, proponendo al competente Ufficio Territoriale del Governo la sanzione accessoria della sospensione dell’attività, per un periodo da 5 a 30 giorni.

Nel corso di un altro controllo, invece, un messinese della provincia ha detto di trovarsi in città per visitare degli amici. Oltre a non essere un valido motivo, in macchina sono stati trovati 110 grammi di marijuana. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente e segnalato per stupefacenti.