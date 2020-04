i fatti a misterbianco

Proseguono senza sosta in Sicilia, da parte delle forze dell’ordine, i controlli anti coronavirus.

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, in provincia di Catania, hanno arrestato il 52enne misterbianchese Angelo Nicotra, per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio per garantire l’osservanza delle disposizioni governative in relazione alle misure per il contenimento epidemico del COVID-19, i militari hanno imposto l’alt in via Bolano ad una Renault Megane con due persone a bordo, il guidatore 51enne ed il passeggero che, appunto, è risultato essere gravato dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, motivo per il quale è stato arrestato mentre, entrambi, sono stati anche sanzionati ai sensi del D.L. 19/20 per la violazione delle disposizioni governative per il contenimento epidemico da coronavirus.

Controlli anche a Palagonia, ancora nel Catanese, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno proceduto al controllo di una FIAT Uno condotta da un 38enne del posto che veniva trovato sprovvisto di patente di guida.

L’uomo, conseguentemente, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria nonché sanzionato ai sensi del D.L. 19/20 poiché si trovava sulla pubblica via in assenza di valida giustificazione per uscire dalla propria abitazione.