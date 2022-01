Il piccolo Gioele Mondello avrebbe compiuto 6 anni, il dolore del papà in una lettera

17/01/2022

Gioele Mondello ieri, 16 gennaio, avrebbe compiuto 6 anni. Il figlio di Viviana Parisi, anche lei morta nel tragico giallo di Caronia, era stato rinvenuto dilaniato tra i boschi del Comune messinese. Il padre, Daniele, sui social scrive un post commovente in occasione di questo giorno triste. Il caso, archiviato dal gip del Tribunale di Patti anche se non vi è alcuna certezza sulle reali cause del decesso del bambino, ha commosso l’Italia intera e vive nel cuore di tutti. Al bambino è stata intitolata una scuola dell’infanzia di Venetico, sua città di residenza. Le tristi parole “Oggi, per molti è un giorno come altri, ma per me è una data che ha significato tanta gioia e adesso tanta tristezza. Ricordo ancora quel 16 gennaio, quando sei arrivato al mondo. Piccolo mio quel giorno la mia vita e quella della mamma è cambiata. Sono passati 6 anni dalla tua nascita, ma anche due dalla tua perdita… ormai l’orologio della mia vita si è fermato a quel momento in cui tu e la mamma siete spariti”, queste le parole commosse di Daniele Mondello nel giorno del compleanno mancato del piccolo Gioele. Una coltellata continua “È già il secondo anno che mi tocca vivere questa giornata, in cui dovrei festeggiare il compleanno di mio figlio, con un enorme tristezza. Anno dopo anno è una coltellata continua che mi distrugge, ma il tuo ricordo riesce in qualche modo a rassicurarmi perché non posso smettere di pensare a quando mi dicevi che sono il tuo supereroe. Ciò che però so è che lo sei sempre stato tu per me, mi hai cambiato, mi hai fatto capire che sarei stato all’altezza di compiere una missione così importante come quella di essere padre. Amore mio sei tu il mio supereroe. Ricordo queste immagini, eravamo ad Amsterdam. Io stavo facendo una serata e tu e la mamma aspettavate il mio ritorno. Mentre mettevo i dischi il mio pensiero era rivolto a voi e non vedevo l’ora di potervi rivedere. Con il cuore pieno di tristezza per la tua perdita, ma pieno di amore che riesce a tenere vivo con il tuo ricordo, ti auguro buon compleanno. Vorrei dedicarti questa canzone che ho composto per te e che chiamerò “Angelo Biondo”. Ti amo figlio mio”. Tante le parole per il piccolo Gioele Anche la sorella di Daniele, la zia Mariella Mondello gli dedica su Facebook un augurio speciale: “Il vuoto di una perdita può trasformarsi in un pieno di passione, valori e amore, perché l’amore non si divide, si moltiplica… Buon Compleanno Mio Capitano! Buon Compleanno amore mio grande”.

