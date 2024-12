La first lady Jill Biden arriva in Sicilia per una visita di un giorno, durante la quale si recherà anche a Gesso, frazione di Messina da dove sono partiti i suoi bisnonni alla volta dell’America. La Biden ha tenuto un discorso nella base aeronavale della marina militare di Sigonella, nell’ambito dell’iniziativa “Joining forces” a sostegno delle famiglie dei militari e dei veterani.

Poi, nella tarda mattina, la visita al paesino da dove nel 1900 il suo bisnonno Placido Giacoppo emigrò in America con tutta la famiglia, compreso il figlio, di appena due anni, Domenico che poi divenne il nonno di Jill. La famiglia inglesizzò il cognome in ‘Jacobs’, come fecero molti immigrati italiani per integrarsi di più nella società americana.

Le parole di Jill Biden

“E meraviglioso passare questo giorno con voi”, ha detto ricordando che i Biden sono una famiglia militare e suo padre fu in marina nella seconda guerra mondiale, mentre il figlio ha servito per un anno in Iraq. Il corteo che accompagna Jill Biden, composto da circa una ventina di automezzi, si è poi spostato verso Gesso: al passaggio del convoglio in autostrada il traffico è stato bloccato.

Il programma

Ad accogliere la first lady JillBiden, arrivata insieme alla figlia Asheley, l’ambasciatore americano Jack Markell; il comandante della base Nas Sigonella Aaron Shoemaker; il comandante dell’aeroporto di Sigonella e del 41simo stormo dell’aeronautica italiana, Stefano Spreafico,e la Console americana a Napoli Tracy Roberts Pounds.

Il programma prevede, nell’ambito della sua iniziativa’Joining forces’ a sostegno delle famiglie dei militari eveterani, un incontro nella struttura con le famiglie legate almondo militare e poi un discorso. Successivamente, nella tarda mattinata, la first lady sirecherà a Messina per visitare Gesso, la frazione del comune incui sono nati i suoi bisnonni. Nel pomeriggio di oggi Jill Bidenpartirà dalla Nas Sigonella con destinazione Abu Dhabi, negliEmirati Arabi Uniti. Tappe successive, fino all’8 dicembre,saranno Qatar e Francia.

Like this: Like Loading...