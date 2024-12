La First Lady degli Stati Uniti, Jill Biden, farà una visita a sorpresa in Sicilia mercoledì 4 dicembre 2024. Il viaggio, sebbene annunciato solo di recente, è stato pianificato meticolosamente e porterà la moglie del Presidente Joe Biden a Gesso, una piccola frazione di Messina con circa 600 abitanti. Questa località rappresenta un luogo significativo per la famiglia Biden, poiché è proprio da Gesso che, nei primi anni del ‘900, partirono gli avi della First Lady.

La tappa siciliana di un viaggio internazionale

La visita in Sicilia si inserisce in un tour più ampio che vedrà Jill Biden impegnata in diverse tappe internazionali. Dal 3 all’8 dicembre, la First Lady visiterà l’Italia, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e la Francia. La partenza è prevista per la sera di martedì 3 dicembre dalla Joint Base Andrews di Washington D.C., con destinazione Catania.

L’arrivo a Sigonella e l’incontro con le famiglie dei militari

Mercoledì 4 dicembre, Jill Biden arriverà alla base militare NAS Sigonella di Catania. Lì, nell’ambito dell’iniziativa “Joining Forces”, un programma a supporto delle famiglie dei militari e dei veterani, incontrerà le famiglie legate al mondo militare e terrà un discorso. L’evento sarà aperto ai giornalisti pre-accreditati.

Il ritorno alle origini a Gesso

Dopo l’impegno a Sigonella, la First Lady si recherà a Gesso, il paese d’origine dei suoi bisnonni. Il nonno paterno, Domenico Giacoppo, emigrò negli Stati Uniti nel 1900, e il cognome, con il tempo, si trasformò in Jacobs. L’amministrazione comunale di Messina, pur mantenendo il riserbo sui dettagli della visita, ha emesso un’ordinanza viabile che interesserà Gesso dal 2 al 4 dicembre, in previsione dell’evento. Questa disposizione fa seguito a un tavolo tecnico tenutosi a Palazzo Zanca il 28 novembre.

Proseguimento del viaggio verso gli Emirati Arabi Uniti

Nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre, dopo la visita a Gesso, Jill Biden ripartirà dalla NAS Sigonella alla volta di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, proseguendo il suo tour internazionale.

