A Messina

Un giovane di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico dopo essere caduto da una giostra nel villaggio di Santa Margherita a Messina .

Dopo aver perso l’equilibrio, è piombato a terra e ha sbattuto il capo prima contro un palo e poi contro una scalinata in acciaio. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale.