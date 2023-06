il film girato a siracusa ed a cefalù

E’ atterrato ieri sera all’aeroporto Fontanarossa di Catania l’attore americano Harrison Ford per partecipare al Taormina Film Fest. Sarà proiettato il quinto film su Indiana Jones dal titolo Indiana Jones e il Quadrante del destino in uscita il 28 giugno. Parte delle riprese sono state girate in Sicilia, tra cui a Siracusa, ed ora c’è molta curiosità nel vedere il film, destinato al record di incassi.

Lo scontro negli Stati Uniti

A Taormina, Ford ha parlato di politica e del suo paese, dove, nel 2024, ci saranno le elezioni per eleggere il presidente degli Stati Uniti. In corsa, ci sono l’uscente e democratico Joe Biden e Donald Trump, intenzionato a riprendersi la Casa Bianca dopo averla persa nelle elezioni del 2020.

“Servirebbe Lincoln”

“Se potessi tornare indietro nel tempo vorrei incontrare Abraham Lincoln, il presidente americano che ha posto fine alla guerra civile. Ci potrebbe dare alcuni spunti perché negli Stati Uniti abbiamo una guerra civile attualmente in corso nel nostro Paese” ha detto Harrison Ford.

Le star a Taormina

Ecco le star a Taormina: Harrison Ford, Amber Heard, Khaby Lame, Jacqueline Fernandez, Bella Thorne, Zoe Saldana, Teyana Taylor, John Landis, Willem Dafoe, Abel Ferrara, Adriana Lima, Mads Mikkelsen, Placido Domingo, Phoebe Waller Bridge, Garrett Hedlund, Adria Arjona, Deborah Nadoolman Landis, Eduardo Noriega,Toni Servillo, Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Davide Minnella, Marco Perego, Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Caterina Guzzanti, Sara Baccarini, Anna Foglietta, Marco Bonini, Fabrizio Bentivoglio, Rocco Papaleo, Roberto Andò, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Fabio Rovazzi, Luca Calvani