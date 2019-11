L'assemble dell'Anci si conclude oggi ad Arezzo

La Lega di Sicilia entra anche nel Consiglio Nazionale dell’Anci. È la prima volta per gli amministratori siciliani del Caroccio. Le nomine del rinnovo del Consiglio Nazionale per il mandato 2019-2024 sono avvenute nel corso del XXXVI Assemblea Nazionale Anci, che si conclude oggi ad Arezzo.

A rappresentare la Lega siciliana saranno il sindaco di Furci Siculo (Me) Matteo Francilia e Sonia Grasso assessore a Mascalucia (Ct). I due esponenti del Carroccio sono stati eletti nel corso della XXVI assemblea annuale dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. Francilia, primo cittadino del centro della costa ionica dal giugno 2018 è anche commissario del partito di Salvini in provincia di Messina.

“Si tratta di un riconoscimento importante per due giovani amministratori – sottolinea il responsabile enti locali della Lega in Sicilia Fabio Cantarella – che per noi leghisti siciliani ha anche un valore altamente simbolico: per la prima volta un sindaco e un assessore della Lega provenienti dall’isola siedono nel consiglio nazionale dell’Anci”

Il consiglio ha visto anche la riconferma del vicepresidente del Consiglio Comunale di Messina, Nino Interdonato. Con il sindaco Cateno De Luca, componente di diritto del Consiglio nazionale Anci. “Proseguirò il percorso portato avanti in questi anni all’interno della Commissione Nazionale Finanza Locale-Ifel – ha ricordato Interdonato – e già dalla commissione del 27 novembre sarò al tavolo dei lavori, sia per la valutazione della prossima manovra finanziaria sia per la riforma della unificazione IMU-TASI”.