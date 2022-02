Incidente sul lavoro a Castel di Lucio, nel Messinese. Un uomo è stato portato in ospedale dopo essere caduto da una scaletta. L’uomo, come riporta Nebrodi News, è stato trasferito in eliambulanza al Policlinico Universitario di Messina. Si tratta di un autista di mezzi pesanti un dipendente di una impresa edile di Castel di Lucio. Si tratterebbe di un incidente sul lavoro. La vicenda si è consumata stamani attorno alle 7 nella base operativa dell’azienda castelluccese in contrada San Giovanni.

L’uomo caduto da una scaletta

L’uomo, di SS anni, è caduto dalla scaletta di un camion sbattendo violentemente a terra procurandosi diversi traumi contusivi in tutto il corpo. Un incidente fortuito la cui dinamica è stata raccontata dallo stesso, cosciente, ai sanitari che lo hanno soccorso. Indispensabile l’ausilio dell’eliambulanza, proveniente dall’ospedale Papardo di Messina alla quale è stato affidato il paziente. Stabilizzato dal personale del 118 della postazione di Mistretta. Sul luogo dell’incidente i Carabinieri per le indagini del caso.

Incedenti sul lavoro continui

Nelle scorse settimana un operaio palermitano di 52 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico in gravi condizioni. E’ caduto dal camion mentre stava scaricando della merce nell’ipermercato Guadagna a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’operaio all’ospedale Civico in codice rosso. Sono intervenuti gli agenti di polizia che indagano sull’incidente.

Partinico, operaio di 39 anni muore folgorato

Un altro incidente nel Palermitano: un operaio è morto in casa a Partinico (Pa) folgorato mentre stava facendo lavori nella sua abitazione. Giovanni Caronna, 39 anni, stava lavorando con un flex nella sua casa in contrada Badia, quando, forse ha toccato un filo dell’impianto elettrico ed è rimasto folgorato. L’uomo è stato portato all’ospedale Civico da alcuni familiari. Qui è morto. I medici hanno chiamato i carabinieri che hanno iniziato le indagini. Con i tecnici dell’Enel è stato accertato che la casa sarebbe alimentata con un allaccio abusivo e quindi non ci sarebbe stato il salva vita che avrebbe evitato la tragedia. La salma di Caronna è stata riconsegnata alla famiglia per celebrare i funerali.