è in gravi condizioni

Un operaio palermitano di 52 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico in gravi condizioni. E’ caduto dal camion mentre stava scaricando della merce nell’ipermercato Guadagna a Palermo.

All’ospedale Civico in codice rosso

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’operaio all’ospedale Civico in codice rosso. Sono intervenuti gli agenti di polizia che indagano sull’incidente.

Partinico, operaio di 39 anni muore folgorato

Intanto oggi pomeriggio si è registrato un altro incidente nel Palermitano: un operaio è morto in casa a Partinico (Pa) folgorato mentre stava facendo lavori nella sua abitazione. Giovanni Caronna, 39 anni, stava lavorando con un flex nella sua casa in contrada Badia, quando, forse ha toccato un filo dell’impianto elettrico ed è rimasto folgorato.

L’uomo è stato portato all’ospedale Civico da alcuni familiari. Qui è morto. I medici hanno chiamato i carabinieri che hanno iniziato le indagini. Con i tecnici dell’Enel è stato accertato che la casa sarebbe alimentata con un allaccio abusivo e quindi non ci sarebbe stato il salva vita che avrebbe evitato la tragedia. La salma di Caronna è stata riconsegnata alla famiglia per celebrare i funerali.

Ieri tragedia ad Acate

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Vincenzo Carrubba, l’operaio di 37 anni annegato ieri mattina in una vasca per l’irrigazione nell’azienda dove lavorava in contrada Torrevecchia, ad Acate (RG)

Il magistrato che conduce le indagini, Martina Dall’Amico, ha deciso che sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso. L’uomo stava lavorando nei pressi della vasca irrigua, era da solo con un trattore con il quale doveva ripulire la zona circostante e tagliare l’erba. Il trattore è stato ritrovato con il motore acceso, segno che Vincenzo Carrubba è sceso, non si sa ancora per quale motivo, e poi si è avvinato alla vasca dove probabilmente è scivolato.

La causa dell’incidente sembra essere l’ipotesi più accreditata, ma le indagini, condotte dai carabinieri, faranno tutti gli accertamenti. Vincenzo Carrubba era sposato e aveva due figli in tenera età. Il sindaco di Acate, Giovanni Di Natale, ha espresso, insieme alla giunta e al consiglio comunale, il cordoglio della cittadina. “Acate piange un figlio del nostro paese, educato, rispettoso e di una bontà d’animo eccezionale. Altruista, disponibile, sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Un eccellente marito e un amorevole padre di due splendidi bambini. Non ti dimenticheremo Vincenzo”, ha detto.