Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, in prognosi riservata l‘operaio caduto nel pomeriggio di ieri da un palo della linea telefonica in contrada Plemmirio, zona balneare a sud di Siracusa.

La vittima

L’uomo, 53 anni, è originario di Randazzo, nel Catanese, e lavora per una azienda etnea, impegnata negli interventi per la manutenzione dei pali, danneggiati nei mesi scorsi, a causa delle ondate di maltempo che ha caratterizzato la zona del Siracusano.

Le indagini

Secondo i primi accertamenti, condotti dagli agenti delle Volanti, l’operaio era imbracato, aveva l’elmetto, insomma stava lavorando in sicurezza, secondo una prima ricostruzione che, comunque, dovrà essere vagliata dai magistrati della Procura di Siracusa. A quanto pare, ci sarebbe stato un cedimento del palo e quello scossone, piuttosto forte, ha scaraventato sull’asfalto il 53enne, caduto da un’altezza considerevole, circa 8 metri.

Trasferito al Cannizzaro

L’impatto, naturalmente, è stato violentissimo, si è compreso subito che le sue condizioni erano molto gravi, al punto che si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso per il trasferimento al Cannizzaro di Catania.

In prognosi riservata

I medici hanno atteso l’arrivo del ferito che è stato sottoposto alle cure, solo che nessuno intende sbilanciarsi sulle sue capacità di recupero, del resto è in prognosi riservata. Poco dopo l’incidente, la notizia è arrivata ai familiari dell’operaio, in ansia per le sue sorti.

L’inchiesta della Procura

I magistrati della Procura di Siracusa hanno aperto un’inchiesta per ricostruire quanto accaduto nella giornata di ieri e se sono state adottate tutte le norme in tema di sicurezza sul lavoro. Da verificare, inoltre, le condizioni del palo da cui il 53enne è caduto e se davvero è stato il suo cedimento a scatenare l’ennesimo incidente.

Un altro incidente sul lavoro

Qualche ora prima, sempre a Siracusa ma in contrada Isola, una persona, impegnata in alcuni lavori in una abitazione in contrada Isola, alla periferia sud di Siracusa si è fatta male. Anche in questo caso, sono state avviate le indagini.