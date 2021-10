Ciclone Apollo nel Siracusano, chiudono scuole, mercati e centri commerciali

Redazione di

29/10/2021

Le pessime previsioni meteo per la giornata di domani e l’allerta rossa fino alle 24 di sabato ha convinto i sindaci del Siracusano a firmare le ordinanze di chiusure. Il ciclone Apollo ha costretto i primi cittadini a blindare ulteriormente le città. Stop a scuole e centri commerciali Rispetto a ieri, oltre alle scuole, saranno inaccessibili i centri commerciali, dopo le polemiche di oggi perché i provvedimenti di chiusura sono stati disposti solo quando l’acqua ormai aveva reso le strade impraticabili. Le altre chiusure Tra le altre restrizioni, ci sono le chiusure delle “attività mercatali, degli impianti sportivi pubblici e privati, del cimitero, dei parchi, comprese le aree archeologiche come il Parco della Neapolis, il Castello Maniace” ed ancora “gli asili nido pubblici e privati”. Raccolta rifiuti sospesa Nella giornata di domani, la raccolta di carta, cartone e vetro per le utenze domestiche sarà sospesa a Siracusa “a causa delle persistenti avverse condizioni meteo e per le loro conseguenza” fanno sapere dal Comune. I soccorsi Sono circa 80 le famiglie isolate dall’esondazione del torrente Porcaria, nel territorio di Augusta. Diversi gli interventi di aiuto nella giornata di oggi, coordinati dal Centro coordinamento soccorsi, in seno alla Prefettura di Siracusa. Una famiglia di tre persone è stata messa in sicurezza, a ridosso del Centro commerciale Archimede, con l’ausilio di un gommone. A causa della tracimazione del fiume Mortellaro nei pressi della SP 104 per Fontane Bianche, si è reso necessario un intervento di messa in sicurezza degli ospiti di un resort. In contrada Arenella è stato eseguito un intervento di primo soccorso nei confronti di 25 persone bloccate all’interno delle Residenze Archimede a causa di un allagamento. A Floridia una persona è stata tratta in salvo da una macchina travolta dal canale San Demetrio. A Portopalo di Capo Passero, la Guardia Costiera è intervenuta per arginare lo sversamento in mare di olio proveniente dall’isola ecologica. Le strade provinciale disastrate SP 10 Ferla – Cassaro – Buccheri in entrata e in uscita si segnalano cadute massi e piccoli smottamento; SP 10 Lentini- Francofonte non transitabile, per frana e per cedimento di parte delle sede stradale; SP 12 Floridia – Cassibile non percorribile per allagamenti; SP 14 Canicattini – Siracusa, interdetta al transito a causa della caduta di un albero SP 36 Solarino – Priolo allagata, con percorrenza ridotta; SP 47 Carlentini – Agnone Bagni interessata da frane di muri prospicienti la sede stradale SP 91 che collega la SP 10 con la SS 194 non è transitabile SP 95 Carlentini – Villasmundo non transitabile per allagamenti SP 104 Allagata Strada per il mare verso Ognina – Fontane Bianche – Arenella impercorribile per tracimazione torrente; SS114 (altezza CIAPI) strada non percorribile per allagamenti Sr-Ct interrotta e stazione allagata Rimane ancora chiuso il tratto della Siracusa-Catania all’altezza dello svincolo per Cava Sorciaro e sospesa la circolazione ferroviaria anche a causa dell’allagamento della stazione di Siracusa dove stanno convergendo squadre di volontari con idrovore.

Le pessime previsioni meteo per la giornata di domani e l’allerta rossa fino alle 24 di sabato ha convinto i sindaci del Siracusano a firmare le ordinanze di chiusure. Il ciclone Apollo ha costretto i primi cittadini a blindare ulteriormente le città.

Stop a scuole e centri commerciali

Rispetto a ieri, oltre alle scuole, saranno inaccessibili i centri commerciali, dopo le polemiche di oggi perché i provvedimenti di chiusura sono stati disposti solo quando l’acqua ormai aveva reso le strade impraticabili.

Le altre chiusure

Tra le altre restrizioni, ci sono le chiusure delle “attività mercatali, degli impianti sportivi pubblici e privati, del cimitero, dei parchi, comprese le aree archeologiche come il Parco della Neapolis, il Castello Maniace” ed ancora “gli asili nido pubblici e privati”.

Raccolta rifiuti sospesa

Nella giornata di domani, la raccolta di carta, cartone e vetro per le utenze domestiche sarà sospesa a Siracusa “a causa delle persistenti avverse condizioni meteo e per le loro conseguenza” fanno sapere dal Comune.

I soccorsi

Sono circa 80 le famiglie isolate dall’esondazione del torrente Porcaria, nel territorio di Augusta.

Diversi gli interventi di aiuto nella giornata di oggi, coordinati dal Centro coordinamento soccorsi, in seno alla Prefettura di Siracusa. Una famiglia di tre persone è stata messa in sicurezza, a ridosso del Centro commerciale Archimede, con l’ausilio di un gommone.

A causa della tracimazione del fiume Mortellaro nei pressi della SP 104 per Fontane Bianche, si è reso necessario un intervento di messa in sicurezza degli ospiti di un resort.

In contrada Arenella è stato eseguito un intervento di primo soccorso nei confronti di 25 persone bloccate all’interno delle Residenze Archimede a causa di un allagamento. A Floridia una persona è stata tratta in salvo da una macchina travolta dal canale San Demetrio.

A Portopalo di Capo Passero, la Guardia Costiera è intervenuta per arginare lo sversamento in mare di olio proveniente dall’isola ecologica.

Le strade provinciale disastrate

SP 10 Ferla – Cassaro – Buccheri in entrata e in uscita si segnalano cadute massi e piccoli smottamento;

SP 10 Lentini- Francofonte non transitabile, per frana e per cedimento di parte delle sede stradale;

SP 12 Floridia – Cassibile non percorribile per allagamenti;

SP 14 Canicattini – Siracusa, interdetta al transito a causa della caduta di un albero

SP 36 Solarino – Priolo allagata, con percorrenza ridotta;

SP 47 Carlentini – Agnone Bagni interessata da frane di muri prospicienti la sede stradale

SP 91 che collega la SP 10 con la SS 194 non è transitabile

SP 95 Carlentini – Villasmundo non transitabile per allagamenti

SP 104 Allagata

Strada per il mare verso Ognina – Fontane Bianche – Arenella impercorribile per tracimazione torrente;

SS114 (altezza CIAPI) strada non percorribile per allagamenti

Sr-Ct interrotta e stazione allagata

Rimane ancora chiuso il tratto della Siracusa-Catania all’altezza dello svincolo per Cava Sorciaro e sospesa la circolazione ferroviaria anche a causa dell’allagamento della stazione di Siracusa dove stanno convergendo squadre di volontari con idrovore.