i fatti a messina

Divieto di avvicinamento, mantenendo comunque una distanza minima di 200 metri dalla persona offesa. E’ il provvedimento cautelare emesso dal Gip di Messina, su richiesta della locale Procura, eseguito dalla polizia nei confronti di una donna che da otto anni perseguitava un uomo di cui era innamorata, ma che ha sempre respinto le sue advances.

Una decisione che la donna non accetta ed inizia a seguirlo a lavoro, per strada e a casa. Alla sua abitazione si presenta innumerevoli volte bussando alla porta con insistenza per incontrarlo e non gli risparmia insulti e aggressioni fisiche tanto da costringere la vittima a sporgere denuncia.

Le indagini della polizia hanno portato la Procura di Messina alla richiesta di un provvedimento restrittivo nei confronti della donna, emesso dal Gip.