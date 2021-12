la professoressa di musica di messina

“Il 30 marzo 2021 Augusta Turiaco, docente di musica di 55 anni è morta a causa della somministrazione del vaccino AstraZeneca”. Lo dice il legale della famiglia dell’insegnante Daniela Agnello. Vi sarebbe nesso causale tra le somministrazione del vaccino AstraZeneca e la morte della 55enne secondo una perizia dei consulenti nominati dalla Procura di Messina, come conferma il legale. “Lo specialista in medicina legale, coadiuvato dagli specialisti in malattie infettive e in anatomia patologica, ha escluso la sussistenza di ulteriori cause patogenetiche o di disordini immunitari e/o infezioni e ha riscontrato gli “anticorpi antieparina PF4” studiati e approfonditi dal prof. Andreas Greinacher e in altri studi in ambito europeo e americano”. Questo dicono i legali dell’insegnante morta nel marzo 2021 dopo il vaccino.

Nesso causale vaccino-morte

“I consulenti nelle 59 pagine ritengono, senza ombra di dubbio, che il decesso della Turiaco è in relazione eziologica con la somministrazione del vaccino AstraZeneca avvenuta in data 11 marzo 2021. I tecnici escludono profili di responsabilità colposa a carico dei sanitari intervenuti nella vicenda evidenziando che gli scarsi dati della coeva letteratura scientifica oltre l’assoluta incertezza normativa dell’epoca consentono di far ritenere esente da censure l’attività del personale medico e infermieristico”.

La donna è entrata in coma il 28 marzo