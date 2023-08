Controlli anche nei porti delle Eolie

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in occasione della presenza dei maggiori flussi turistici estivi, i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno incrementato i controlli, soprattutto nelle aree portuali, predisponendo servizi, attuati anche nelle ore notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere.

In tale contesto, a Milazzo, i carabinieri della locale stazione con il supporto dei militari del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi, hanno effettuato frequenti controlli presso gli imbarchi al terminal degli aliscafi ed al molo delle navi di linea da e verso le Eolie, nell’ambito dei quali, sono stati sinora sequestrati diversi grammi di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, marijuana e hashish, rinvenute indosso o nei bagagli di turisti in partenza per l’arcipelago, che sono stati segnalati quali assuntori ai competenti uffici territoriali di Governo.

I controlli nelle Eolie

Nelle isole dell’arcipelago eoliano, i quotidiani servizi di controllo nei rispettivi porti di competenza, sono garantiti dai carabinieri delle stazioni di Lipari, Vulcano, Santa Marina Salina, Stromboli e Filicudi e del posto fisso di Panarea, a cui si aggiungono i militari di rinforzo destinati per la stagione estiva. Le attività di prevenzione, nel corso delle quali, a Vulcano, è stata arrestata nel luglio scorso una persona trovata in possesso di 50 grammi di cocaina, sono svolte a tutela dei numerosi turisti in transito e dei residenti sull’arcipelago, con particolare attenzione alle zone dei locali notturni.

Le attività sono svolte con il supporto della motovedetta carabinieri CC 810 “Ganci”. Inoltre, a Lipari i carabinieri della locale stazione operano anche quale posto di polizia di frontiera, con controllo delle persone in arrivo e in partenza e dei relativi titoli di viaggio.

In aggiunta, il comando compagnia carabinieri di Milazzo coordina frequenti servizi straordinari di controllo del territorio avvalendosi anche di militari della terraferma, in particolare mediante l’impiego di pattuglie della sezione radiomobile.

L’intensificazione delle attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane.