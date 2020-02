In tutto denunciati 9 datori di lavoro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Messina hanno scoperto 13 attività irregolari su 19 e hanno beccato 6 lavoratori in nero.

Per 5 ditte è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato personale in nero nella misura pari o superiore al 20% di quello effettivamente presente sul luogo di lavoro. La sospensione è stata subito revocata dopo che il titolare ha regolarizzato la posizione dei lavoratori in nero e pagato la sanzione amministrativa.

In tutto 9 datori di lavoro sono stati denunciati, a vario titolo, per violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro come la mancata formazione ed informazione dei lavoratori, la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale o la mancata sottoposizione personale a visite mediche obbligatorie. In tutto i Carabinieri hanno inflitto multe per 250 mila euro.