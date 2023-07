C'è tempo fino al 13 agosto per candidarsi

Prosegue il piano di espansione di ATM Messina S.p.A., la società che gestisce il trasporto pubblico locale nell’area metropolitana di Messina, che già a maggio aveva avviato una campagna di assunzioni e che in appena quattro anni ha selezionato oltre 200 persone.

L’azienda ha ora annunciato la pubblicazione di un nuovo bando di concorso per il reclutamento di dieci figure, da inserire inizialmente con un contratto di apprendistato professionalizzante come “Operatore Qualificato di Ufficio” (parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri “Area Professionale 3°- Area Operativa Amministrazione e Servizi”) da trasformare in seguito in contratto a tempo pieno e indeterminato.

I candidati ritenuti idonei entreranno in una graduatoria che potrà essere utilizzata per future assunzioni di nuove risorse di pari mansioni con la stessa tipologia contrattuale.

Scopriamo insieme quali sono i requisiti e come candidarsi.

ATM Messina: i profili richiesti e i requisiti

Per favorire la crescita dell’azienda di trasporto locale, la società è alla ricerca di 10 profili professionali. In particolare, si selezionano:

n. 2 unità per l’Area Commerciale e Servizi alla Mobilità della Direzione Amministrativa (Cod. APPR002-1);

n. 1 unità per l’Area Servizi Tecnologici della Direzione Innovazione e Sviluppo (Cod. APPR002-2);

n. 1 unità per l’Area Esercizio Gommato/Tranvia della Direzione Esercizio e Tecnica (Cod. APPR002-3);

n. 1 unità per l’Area Finanziaria della Direzione Amministrativa (Cod. APPR002-4);

n. 1 unità per l’Area Risorse Umane della Direzione Amministrativa (Cod. APPR002-5);

n. 2 unità per l’Area Programmazione e Appalti della Direzione Innovazione e Sviluppo (Cod. APPR002-6);

n. 1 unità per l’Unità Organizzativa Affari Legali e Protocollo della Direzione Generale (Cod. APPR002-7);

n. 1 unità per lo Staff di diretta collaborazione della Direzione Generale (Cod. APPR002-8).

Per partecipare alle selezioni sarà indispensabile un’età compresa tra i 18 e 30 anni non ancora compiuti; oltre alla cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali; non essere stati licenziati o destituiti per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione.

Per alcune figure sarà sufficiente il diploma di scuola media secondaria, mentre per altre la laurea triennale.

La selezione e come candidarsi

L’iter selettivo consisterà in un’eventuale prova preselettiva nel caso in cui il numero delle domande presentate dovesse essere pari o superiore a 50 e una prova orale.

La prova preselettiva consisterà in un test con 60 quesiti a risposta multipla su materie di cultura generale, mentre il colloquio orale consentirà di accertare le soft e hard skills possedute dai candidati così come riportato nel bando.

Sarà possibile inviare la propria candidatura tramite la piattaforma “Candidature Ales” entro il 13 agosto 2023, versando un contributo per diritti di segreteria pari a 10,33 euro.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il bando completo, disponibile sul sito ufficiale di ATM Messina.

Campagna: “La nostra azienda e il Comune guardano al futuro e puntano sui giovani”

Il presidente della società ATM Messina S.p.A, Giusppe Campagna, si è detto molto soddisfatto del nuovo programma di assunzioni messo a punto dall’azienda: “Con soddisfazione annunciamo la pubblicazione di un nuovo bando per l’assunzione di dieci figure professionali da inserire nell’organico della nostra azienda con contratto di apprendistato”.

E poi ha proseguito: “Ciò significa che l’azienda guarda al futuro e prosegue il proprio percorso di ringiovanimento del personale finalizzato a conferire dinamicità ad un’azienda in crescita, anche sulla spinta della nuova iniziativa MoveMe”, l’abbonamento integrato per bus, tram e parcheggi di interscambio a costi agevolati, che a detta dello stesso Presidente “sta avendo uno straordinario successo”.

Le nuove assunzioni aiuteranno a migliorare il servizio di trasporto pubblico locale

Anche il sindaco di Messina Federico Basile ha accolto positivamente l’iniziativa “Una nuova selezione di personale che si aggiunge a quelle già indette, finalizzate ad attestare il percorso virtuoso che l’ATM SpA ha intrapreso al fine di dare risposte concrete alla richiesta del mercato del lavoro della Città attraverso nuove assunzioni, e al contempo per raggiungere standard di ottimizzazione e potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale”.

Foto Facebook