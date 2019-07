in sicilia tappe ad avola, messina e catania

Torna Libero Cinema in Libera Terra, Festival di cinema itinerante contro le mafie giunto alla 14esima edizione, che porterà come sempre le emozioni del cinema direttamente alle persone, montando schermo e proiettore ogni sera in un luogo diverso. Completato l’allestimento, il cine-furgone di Libero Cinema, interamente decorato con la grafica del Festival, già di per sé un evento, viaggerà per le strade del paese diventando efficace strumento di comunicazione. Ospitando la tecnologia e la troupe del Festival, percorre ogni anno circa 7mila km, portando il suo messaggio nelle piazze, nei parchi, nelle periferie, nelle terre confiscate ai mafiosi e restituite alla legalità.

Col suo carico di film, durante il mese di luglio, il furgone attraverserà la penisola per promuovere, attraverso la cultura, l’allargamento degli spazi democratici, la difesa dei diritti universali e i valori di accoglienza e di solidarietà.

Focus del Festival sarà il tema dei migranti, nella convinzione che le politiche di chiusura di confini e porti siano disumane e ingiuste. Non servono a contrastare il traffico di esseri umani, in mano alle mafie, ma mettono a rischio i principi della nostra Costituzione e delle Convenzioni internazionali.

Ogni tappa del Festival è organizzata in stretta collaborazione con le realtà del territorio: associazioni, presidii, cooperative, istituzioni, cittadini responsabili per coinvolgere il maggior numero di cosmocivici, nuovi cittadini del mondo globalizzato convinti che la democrazia si sperimenti nel pubblico confronto, nel bilanciamento delicato fra libertà e regole comuni. Proiezioni, performance, laboratori, incontri sono le varie attività del Festival di cinema itinerante contro le mafie che propone per ogni serata film di impatto, interesse e riflessione per il pubblico.

La prima tappa sarà Assisi, il 5 luglio, mentre l’ultima del tour estivo sarà quella di Avola, in Sicilia, il 21 luglio. In mezzo, ci sono Galbiate, Lecco, Carcare, Mantova, Caserta, Cerignola, Palmi, Polistena, Messina, Catania.

Il viaggio di Libero Cinema sarà anche un momento di incontro gli studenti che partecipano a Schermi in Classe / l’Etica Libera la Bellezza, un progetto di Cinemovel e Libera, sostenuto da Miur e Mibac nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la scuola. In particolare, per questa edizione, saranno coinvolte le scuole nelle tappe di Assisi, Galbiate, Lecco, Carcare, Polistena, Messina.

Libero Cinema Autunno: il cine-furgone di Libero Cinema farà, poi, tappa a Ferrara il 4 e il 5 ottobre per il Festival di Internazionale, continuando il percorso fino a dicembre “montando schermi nelle scuole”.

A sostenere questa straordinaria avventura che va avanti da quattordici anni, ci sono le parole di Ettore Scola: «I più grandi nemici della mafia sono la cultura e la conoscenza. Il suo miglior amico è l’ignoranza. Proprio quella che vediamo diffondersi anche nel nostro paese come una nuova ideologia e per combatterla anche il cinema può fare la sua parte».

E quelle di Luigi Ciotti: «Le mafie a volte temono molto di più un buon film, di una solo annunciata normativa repressiva. Lo straordinario merito del linguaggio del cinema è quello di impregnare la nostra cultura tanto di denuncia quanto di educazione all’impegno civile».

Prima tappa, dunque, come dicevamo, venerdì 5 luglio ad Assisi, esattamente a Santa Maria degli Angeli, in piazza Garibaldi, con Ancora un giorno (Another Day of Life) di R.de la Fuente, D. Nenow (Polonia 2018).

Sabato 6 luglio, invece, ci si sposta a Galbiate (LC), al Centro le Querce di Mamre, in Via Caduti di Via Fani 12, per la proiezione del film Le Invisibili (Les invisibles) di Louis-Julien Petit (Francia 2018). Domenica 7, Libero Cinema in Libera Terra sarà a Lecco, Pizzeria Fiore, in via Belfiore, per la visione de Il vegetariano di Roberto San Pietro (Italia 2019).

