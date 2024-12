Iniziativa della Fondazione Tommaso Dragotto

Per la prima volta, il progetto “Magico Natale” della Fondazione Tommaso Dragotto, è giunto a Messina, grazie all’incessante impegno dell’Associazione Morgana. Due giornate indimenticabili hanno portato gioia e solidarietà, rendendo questo Natale un momento speciale per i bambini più vulnerabili e per l’intera comunità.

Salvatore Ragno, membro dell’Associazione Morgana, ha condiviso il suo entusiasmo: “Era nostro desiderio che Messina partecipasse a ‘Magico Natale’, un’iniziativa che ha già portato sorrisi e speranza ai bambini in altre città siciliane. Con il supporto della Fondazione Dragotto, siamo riusciti a realizzare questo sogno. È una grande gioia vedere i bambini della nostra città vivere la magia del Natale come meritano”.

“Magico Natale” è un progetto dedicato ai bambini a rischio di esclusione sociale, volto a promuovere valori come solidarietà, famiglia e unione. Grazie all’Associazione Morgana, Messina ha accolto per la prima volta questa iniziativa, caratterizzata da un forte impatto sociale.

La prima giornata, svoltasi il 22 dicembre in Piazza Cairoli, ha visto una raccolta di giocattoli per i bambini meno fortunati, accompagnata da attività di intrattenimento. La piazza si è trasformata in un simbolo di solidarietà e comunità.

Emanuele Maurotto, membro dell’Associazione Morgana, ha affermato: “Volevamo portare a Messina lo spirito autentico del Natale, basato sul dono e sulla condivisione. La raccolta di giocattoli è un gesto semplice ma poderoso, capace di regalare sorrisi e felicità a chi ne ha più bisogno”. Salvatore Ragno ha aggiunto: “È stato emozionante vedere la risposta della comunità. Ogni giocattolo raccolto rappresenta un piccolo miracolo di Natale”.

La seconda giornata si è conclusa il 23 dicembre presso il Teatro dell’Oratorio dei Salesiani di San Matteo, con lo spettacolo “Il Principe Ranocchio”. Al termine, i bambini hanno ricevuto regali che hanno reso il loro Natale ancora più speciale. I sorrisi e la gioia dei piccoli ospiti hanno rappresentato il cuore dell’evento, offrendo a tutti un’esperienza di condivisione unica.

Don Gabriele, parroco di San Matteo, ha commentato: “Il teatro non è solo intrattenimento, ma un’esperienza educativa e unificante. Con lo spettacolo e i doni, abbiamo creato un momento di magia che i bambini porteranno nel cuore”.

Salvatore Ragno, commosso, ha dichiarato: “Vedere i bambini sorridere mentre ricevono i loro regali è stato il momento più bello di queste due giornate. Per molti di loro, questo Natale sarà indimenticabile, e sapere di aver contribuito a renderlo possibile è una gioia immensa”.

Ragno ha sottolineato l’importanza della collaborazione nell’organizzazione del progetto: “Portare ‘Magico Natale’ a Messina è stato un grande lavoro di squadra. Ringraziamo la Fondazione Dragotto per il supporto straordinario e l’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana, l’On. Pino Galluzzo e l’Assessore On. Elvira Amata per la loro sensibilità e vicinanza. Un sentito ringraziamento anche alla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, in particolare all’On. Gaetano Galvagno, per l’attenzione ai più fragili. Non possiamo dimenticare i nostri volontari e collaboratori dell’Associazione Morgana: senza di loro, nulla sarebbe stato possibile. È il loro impegno che ha trasformato un sogno in realtà”.

Con queste due giornate, “Magico Natale” ha dimostrato che la solidarietà e la collaborazione possono rendere il Natale un’occasione per costruire una comunità più forte e unita. Salvatore Ragno ha concluso: “Questo è solo l’inizio. Speriamo che ‘Magico Natale’ diventi una tradizione anche per Messina, perché la nostra città merita momenti come questi.

Il Natale ci insegna a prenderci cura gli uni degli altri, e noi continueremo a lavorare affinché ogni bambino possa vivere la magia di queste festività”. Ed alla fine ha chiuso il suo intervento citando Henry Ford: “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo”.

I prossimi appuntamenti di “Magico Natale” saranno il 27 dicembre a Palermo: alle ore 10 il concerto del Teatro Massimo di Palermo presso l’Ospedale pediatrico “Di Cristina” della città con la consegna di giocattoli ai piccoli pazienti.

Nel pomeriggio, alle 16, la tombola con premi presso la parrocchia Maria SS. delle Grazie allo Sperone.