Tragedia sfiorata sull’isola di Stromboli

Tragedia sfiorata sull’isola di Stromboli quando nel primo pomeriggio un uomo ha avuto un malore sulla spiaggia di Piscità. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Messina che giunti sul posto hanno soccorso il malcapitato recuperandolo.

L’uomo è stato poi immediatamente trasportato ed affidato al personale sanitario presso la guardia medica dell’isola insieme al medico in servizio a Vulcano. Sul posto presenti anche i carabinieri.

Malore mentre fa il bagno al mare, muore una donna a Siracusa

Una donna di 70 anni, italiana, è deceduta a seguito di un malore avuto mentre stava per fare il bagno, nel mare dell’Arenella, nella zona sud di Siracusa. Sono stati alcuni bagnanti ad accorgersi di quanto stesse accadendo alla vittima, non ancora identificata, e così sono stati loro stessi a prestarle le prime cure, salvo poi chiedere l’intervento dei soccorsi. Si è tentato di trasferirla in ospedale con l’elisoccorso ma il suo cuore non ce l’ha fatta ed è deceduta.

Gli agenti delle Volanti di Siracusa, al comando della dirigente, Giulia Guarino, si sono recati all’Arenella per ricostruire la vicenda e sono in corso degli accertamenti anche se è chiaro che si sia trattata di una morte naturale.

Morto nel Palermitano

Pochi giorni fa è morto per strada per un malore improvviso. Albergheria e Ballarò piangono ancora, colpiti dal terzo lutto nel giro di poche settimane. A far chiudere nel dolore residenti e mercatari dell’associazione Sbaratto, che dal 2019 gestisce l’area di libero scambio e opera sul territorio chiedendo la regolamentazione del mercato dell’usato, un uomo di sessantuno anni, Pino, conosciuto da tutti come Totò. Che ieri mattina, intorno alle 10, è stato colto da un infarto improvviso.

Come ogni giorno, aveva allestito il punto in cui avrebbe svolto la sua attività di rivendita dell’usato in via Michele del Giudice, a pochi passi da piazzetta Colajanni, al fianco dei suoi colleghi e compagni di associazione, quando all’improvviso si è accasciato al suolo.