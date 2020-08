Sulla scomparsa di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello di 4 anni, avvenuta sull’autostrda A20, indaga la Procura della Repubblica di Sant’Agata di Militello.

L’apertura di un fascicolo va collegata alla necessità di chiarire i tanti punti oscuri della vicenda. Viviana Parisi, 43 anni, vive con la famiglia a Venetico, un piccolo paese vicino a Messina. Al marito Daniele Mondello, musicista e Dj come lei, ha detto che con il bambino si sarebbe recata in un centro commerciale di Milazzo.

Avrebbe dovuto percorrere una trentina di chilometri. Invece ne ha percorsi oltre 104. La sua auto, un’Opel Corsa, che reca i segni di un banale incidente, è stata ritrovata dalla polizia stradale nei pressi della galleria Pizzo Turda a Caronia.

Intanto proseguono senza sosta le ricerche da parte della Polizia di Stato scattate subito dopo l’ incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia.

Tra le ipotesi, quella che la donna abbia perso l’orientamento. Ad avvertire le forze dell’ordine il marito, che non ha visto rincasare la donna e il bambino a Venetico (Messina) dove risiedono. Le ricerche sono tuttora in corso, la Polizia Stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili per rintracciare i due scomparsi.

La foto di mamma e figlio circola sui social network e si moltioplicano gli appaelli a condividere la fotografia ed a aiutare le ricerche. Anche la famiglia lancia un appello alle persone finché si portino notizie utili. Le ricerche sono in corso e chiunque abbia notizie utili puàò riferirle alla polizia o alla polizia stradale.

Si è messa subito in moto la macchina organizzativa per cercare Viviana Parisi, 43 anni che si è allontanata con il figlio Gioele di 4 anni oggi nella tarda mattinata dopo un banale incidente sull’autostrada A20 Messina-Palermo, sul viadotto Pizzo Turda, nel comune di Caronia.

La stradale, nel frattempo, ha in custodia l’autovettura. L’auto mostra i segni dell’incidente ma con lievi danni. La vettura è stata abbandonata sull’autostrada e si sono perse le tracce di madre e figlio. Gli agenti della stradale, coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro, si sono subito insospettiti per la stranezza dei fatti

Da ore gli agenti della Polstrada, i carabinieri, i vigili urbani di Caronia e Santo Stefano di Camastra e due unità specializzate nelle attività ricerche delle persone scomparse o smarrite nonché unità cinofile, vigili del fuoco in elicottero, squadre ordinarie dei caschi rossi, stanno setacciando il territorio per trovare madre e figlio. Con il passare delle ore e soprattutto con il sopraggiungere della notte, però, la preoccupazione è cresciuta. le ricerche sono riprese questas mattina alle prime luci dell’alba

Chiunque abbia visto o vedrà la donna con il bambino è pregato di contattare la polizia stradale ai numeri 090 6402811 oppure allo 090 41852.