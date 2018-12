Per maltrattamenti in famiglia un uomo di 54 anni di Lipari (Me) è stato condannato dal tribunale di Barcellona a quattro anni di reclusione, all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e al pagamento delle spese processuali.

L’imputato è stato accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie separata e della figlia maggiore, alla presenza della figlia di 12 anni. L’ex moglie difesa dagli avvocati Antonella D’Agata e Giovanna D’Agata si è costituita parte civile.