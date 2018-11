per la metà dei posti messi a concorso è prevista la riserva

Nelle prossime settimane saranno pubblicati i bandi per l’assunzione di personale di primo, secondo e terzo livello per la copertura di 24 o 26 posti di lavoro presso l’Azienda Meridionale Acque Messina (Amam).

Come scrive tempostretto.it, per la metà dei posti messi a concorso è prevista la riserva a favore di chi abbia svolto mansioni di operaio nell’azienda e abbia i requisiti necessari, aprendo di fatto più di uno spiraglio per i 13 lavoratori ex Cea.

Rimane ancora irrisolta invece la questione degli ex lavoratori Agrinova il cui contratto scade a dicembre. Gli operai Agrinova si occupavano di pulizia cimiteriale, servizio di cui non si occuperà più Amam ma Messina servizi Bene Comune.

Per saperne di più