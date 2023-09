Al Palacultura dal 14 al 15 settembre

Manca poco all’esordio del Sud Innovation Summit, l’evento che mira a diventare una pietra miliare nel percorso di innovazione e nella nuova imprenditorialità nel Sud Italia. L’appuntamento è per il 14 e 15 settembre nella Città dello Stretto, dove sarà il Palacultura ad ospitare una prestigiosa assemblea di speaker di importanza mondiale, pronta ad illuminare il palcoscenico di questa prima edizione del Sud Innovation Summit portando la propria prospettiva su argomenti chiave dell’innovazione digitale.

Tre i temi principali

Al centro della due giorni siciliana, tre temi principali: trasformazione digitale; cultura e turismo 3.0 e south working; a loro volta declinati in tavoli di lavoro e confronto tra i portavoce e i rappresentanti delle aziende presenti, con l’obiettivo di valorizzare e rilanciare il potenziale del territorio e del tessuto imprenditoriale in chiave di sviluppo e innovazione digitale.

I relatori

La lista di relatori include nomi del calibro di LinkedIn, Airbnb, Google e PayPal, come anche Confindustria, Generali, Unicredit, Mastercard e molti altri. La presenza di rappresentanti di aziende importanti a livello nazionale e internazionale conferma l’eccezionale rilevanza dell’evento e il potenziale di innovazione e sviluppo che risiede nel Sud Italia.

Matteo Mille, chief marketing and operations officer di Microsoft Italia, tra i nomi presenti a Messina il prossimo 14 e 15 settembre, ha condiviso il suo entusiasmo: “Vi aspetto al Sud Innovation Summit, il più grande evento sulla digitalizzazione e innovazione nel Sud Italia. Al Summit parleremo di come l’intelligenza artificiale generativa stia cambiando l’ecosistema digitale italiano e di come potremmo beneficiarne tutti, collaborando e creando un ecosistema tra partner e istituzioni che sfruttino queste nuove evoluzioni digitali e queste tecnologie innovative”.

L’attenzione dell’intero settore è ora focalizzata su questo evento unico, che promette di offrire una panoramica dettagliata delle tendenze e delle opportunità nell’era dell’innovazione digitale. Il Sud Innovation Summit non è solo un evento, ma una piattaforma per la connessione, la collaborazione e lo scambio di idee che modelleranno il futuro dell’innovazione.

Il Sud Innovation Summit è ideato dall’imprenditore, marketing strategist e innovatore Roberto Ruggeri e realizzato in collaborazione con un team di professionisti e Italian Angels for Growth, tra i protagonisti del venture capital italiano e connettore d’eccellenza di business angels, grandi corporate e startup innovative. Con la promozione del Comune di Messina e il patrocinio, tra gli altri di Confindustria Sicilia e Rai.

Tutti gli appassionati di innovazione, imprenditorialità e tecnologia potranno partecipare a questa straordinaria iniziativa, per scoprire le modalità di ingresso e il programma del Sud Innovation Summit si prega di visitare il sito web ufficiale: https://sudinnovationsummit.it/agenda/

Sul Sud Innovation Summit

Il Sud Innovation Summit è un evento all’avanguardia dedicato all’innovazione, all’imprenditorialità e alla digitalizzazione. Riunisce esperti, innovatori e professionisti per esplorare le ultime tendenze e sfide nel mondo digitale. L’evento si terrà il 14 e 15 settembre al Palacultura ed è aperto a tutti coloro che sono appassionati di innovazione.