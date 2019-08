Indaga la polizia

Maxi rissa tra due nuclei familiari imparentati tra loro. Botte da orbi anche a colpi di casco. La lite in strada in via Emilia a Messina.

Cinque persone sono arrivati alle mani, dandosele di santa ragione, usando anche dei caschi per colpire gli “antagonisti”.

I poliziotti a bordo delle volanti, con tre “pantere”, sono arrivati in zona e hanno bloccato la maxi rissa. Alcuni partecipanti sono stati portati in caserma.

Al vaglio la dinamica che ha portato allo scontro verbale e fisico, i motivi e gli eventuali risvolti penali. Intanto i soggetti coinvolti sono stati denunciati a piede libero. Decine di persone hanno assistito alla scena.