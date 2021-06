Messina Servizi proroga contratti dei precari, piano economico in Consiglio comunale

Redazione di

01/06/2021

Arriva la proroga dei contratti per tanti lavoratori di MessinaServizi a tempo determinato Fp Cgil e Uiltrasporti: soddisfatti per un passaggio positivo che il sindacato aveva sollecitato Ora attenzione al piano economico finanziario dell’azienda approdato in consiglio comunale In queste ore, 53 lavoratori assunti un anno fa da MessinaServizi si apprestano a firmare la proroga del loro contratto di lavoro per un ulteriore periodo. Erano stati assunti a tempo determinato e i sindacati sono soddisfatti per il passaggio positivo. Soddisfatti i sindacati La notizia viene data da Francesco Fucile e Michele Barresi segretari generali di Fp Cgil e Uiltrasporti. “Ci rasserena sul futuro anche del resto delle maestranze assunte a tempo determinato, i cui contratti scadranno nelle prossime settimane. Anche per loro, alla scadenza, scatterà la proroga dei contratti”, dicono. Segnale positivo dall’azienda “È un segnale positivo da parte di MessinaServizi che, cogliendo l’opportunità offerta dal decreto legge 41 del 2021 che contiene le misure per l’emergenza Covid, proroga i contratti a tempo determinato in essere e restituisce serenità a queste maestranze che tanto si sono adoperate per il raggiungimento dell’obiettivo porta a porta” Il piano economico in Consiglio L’attenzione ora passa al piano economico finanziario dell’azienda approdato in consiglio comunale. “Restiamo vigili sul percorso del piano economico finanziario di MessinaServizi in consiglio comunale – aggiungono i indacati -, consapevoli che si tratta dello strumento necessario per porre le basi a creare lavoro stabile e procedere alle nuove assunzioni necessarie per le attività di spazzamento e verde pubblico. Fondamentale, al tempo stesso, anche per definire organizzazione e pianta organica dell’azienda, dando ai lavoratori le necessarie risposte che attendono da tanto tempo”.

Arriva la proroga dei contratti per tanti lavoratori di MessinaServizi a tempo determinato

a tempo determinato Fp Cgil e Uiltrasporti: soddisfatti per un passaggio positivo che il sindacato aveva sollecitato

Ora attenzione al piano economico finanziario dell’azienda approdato in consiglio comunale

In queste ore, 53 lavoratori assunti un anno fa da MessinaServizi si apprestano a firmare la proroga del loro contratto di lavoro per un ulteriore periodo. Erano stati assunti a tempo determinato e i sindacati sono soddisfatti per il passaggio positivo.

Soddisfatti i sindacati

La notizia viene data da Francesco Fucile e Michele Barresi segretari generali di Fp Cgil e Uiltrasporti. “Ci rasserena sul futuro anche del resto delle maestranze assunte a tempo determinato, i cui contratti scadranno nelle prossime settimane. Anche per loro, alla scadenza, scatterà la proroga dei contratti”, dicono.

Segnale positivo dall’azienda

“È un segnale positivo da parte di MessinaServizi che, cogliendo l’opportunità offerta dal decreto legge 41 del 2021 che contiene le misure per l’emergenza Covid, proroga i contratti a tempo determinato in essere e restituisce serenità a queste maestranze che tanto si sono adoperate per il raggiungimento dell’obiettivo porta a porta”

Il piano economico in Consiglio

L’attenzione ora passa al piano economico finanziario dell’azienda approdato in consiglio comunale. “Restiamo vigili sul percorso del piano economico finanziario di MessinaServizi in consiglio comunale – aggiungono i indacati -, consapevoli che si tratta dello strumento necessario per porre le basi a creare lavoro stabile e procedere alle nuove assunzioni necessarie per le attività di spazzamento e verde pubblico. Fondamentale, al tempo stesso, anche per definire organizzazione e pianta organica dell’azienda, dando ai lavoratori le necessarie risposte che attendono da tanto tempo”.