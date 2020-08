Processato in direttissimo

I Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore (ME) hanno arrestato, in flagranza di reato, A.A.L., 32enne, ritenuto responsabile del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, che da alcuni giorni avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento, i militari dell’Arma hanno trovato, 5 piante di cannabis, sviluppate ed in fioritura, poco meno di 250 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, una serra per essiccazione e 2.450 euro.

Le piante, la sostanza stupefacente, il materiale per l’essiccazione ed il denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato arrestato poiché ritenuto responsabile dei reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Come disposto dal Sostituto Procuratore di turno, presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), l’uomo è stato messo ai domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.