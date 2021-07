Un ragazzo milanese di 15 anni è morto in mare a Panarea nelle Eolie ieri pomeriggio, domenica 25 luglio. I genitori che sull’isola hanno una villa, (sono originari di Milano ma vivono in Svizzera) avevano noleggiato un natante. Vicino l’isolotto di Lisca Bianca il ragazzino si è tuffato con maschera e pinne. Dopo un po’ non vedendolo più i genitori hanno dato l’allarme.

Le ricerche dei sub

Nel tratto di mare sono giunti i sub del Diving locale che si sono immersi. Hanno iniziato a perlustrare il tratto di mare e hanno rinvenuto il corpo privo di vita. Probabilmente la vittima ha avuto un malore in acqua. Il corpo del ragazzino è stato trasferito sulla motovedetta della guardia costiera. La morte del ragazzo ha turbato gli abitanti e i vacanzieri presenti sull’isola. La famiglia è molto conosciuta, vive a Panarea da diversi anni e tra la gente c’è dolore immenso. La guardia costiera ha inviato un fascicolo alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto. La salma è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le tragedia fra spiaggia e mare nel 2021 siciliano

Non si tratta del primo dramma delle vacanze di quest’anno. Un uomo di 46 anni, affetto da disabilità, è morto nel mare di fronte la spiaggia di San Giuliano, nel comune di Erice, appena 20 giorni fa

Il corpo galleggiava in acqua

Il corpo è stato avvistato in acqua poco dopo le 8 da una coppia di bagnanti, marito e moglie. Uno dei due si è tuffato in mare per recuperare il cadavere che galleggiava a pochi metri dalla battigia.

Sono in corso accertamenti da parte della polizia ma l’ipotesi più accreditata è che il 46enne disabile sia morto per un malore e un conseguente arresto cardiaco.

L’identificazione della vittima è stata operata sul posto da una familiare accompagnata dagli agenti della squadra volante. Si attende l’eventuale richiesta dell’autopsia da parte della magistratura inquirente.

Altri casi nel Palermitano

Non è il primo caso di cadavere rinvenuto in mare. Nei giorni scorsi nel Palermitano, a Trabia, un’altra tragedia nei pressi del lido Vetrana. Un uomo di 73 anni, di Misilmeri, mentre era in acqua è stato colto da malore e ha perso la vita. I presenti hanno soccorso subito l’uomo ma non c’è stato nulla da fare.

Nei giorni scorsi, un altro malore, stavolta su strada, sulla statale nella zona tra Trappeto e Balestrate. A perdere la vita Salvatore Lucchese di Alcamo. L’uomo di 60 anni è stato colto da malore mentre era in sella alla sua bicicletta. Alcuni passanti lo hanno soccorso e hanno cercato di praticare il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare.