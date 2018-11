A Giardini Naxos

Di nuovo maltempo e di nuovo disagi per i territori. Accade a Giardini Naxos, nel Messinese. Le piogge intense di queste ultime ore hanno fatto esondare il torrente Sirina. Lo racconta il Gazzettino on line.

Il corso d’acqua non nuovo ad esondazioni si è ingrossato tracimando sulla strada che lo costeggia. La forza dell’acqua ha trascinato un’auto in sosta sino alla spiaggia.