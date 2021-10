in un cantiere della A20

Per la morte di Salvatore Ada, operaio 55enne deceduto lo scorso 12 ottobre nell’incidente avvenuto al magazzino di stoccaggio dei cantieri del viadotto Ritiro, la procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone.

I nomi degli indagati

Si tratta di Paolo Toto, rappresentante della società che ha in affidamento i lavori (il Gruppo Toto Costruzioni), la stessa società appaltatrice, l’ingegnere Dan Alpen e il geometra Natale Bommara, rispettivamente direttore e responsabile del cantiere.

L’autopsia sul corpo dell’operaio è fissata per lunedì prossimo. L’uomo è rimasto schiacciato da un new jersey durante le operazioni di carico su un camion.

Ancora una tragedia sul lavoro

Una nuova morte bianca. Un incidente mortale sul lavoro verificatosi il 12 ottobre scorso nell’area del cantiere autostradale sotto il Viadotto Ritiro sull’Autostrada A20 Messina-Palermo. A perdere la vita l’operaio Salvatore Ada, rimasto vittima durante le operazioni di carico di un New Jersey. Il pesante manufatto, per cause ancora imprecisate, sarebbe precipitato finendo addosso e schiacciando il malcapitato. L’uomo da oltre due anni stava lavorando al grande cantiere che deve ricostruire il ponte di quasi 1 km di lunghezza lungo la tangenziale.

I sindacati, servono più controlli

«Si apra al più presto una stagione di controlli per frenare la strage che continua a mietere vittime sul lavoro. Bisogna fare fronte comune per tutelare i lavoratori e si faccia al più chiarezza su quanto avvenuto». A dirlo il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, e il segretario generale della Filca Cisl Messina Giuseppe Famiano.

Il cordoglio della società Toto Costruzioni

“La società Toto Costruzioni Generali, insieme a tutto il personale dipendente, esprime il profondo cordoglio per l’incidente mortale presso il cantiere di Messina del Viadotto Ritiro. Le dinamiche dell’incidente sono in fase di accertamento e la società si è già messa a completa disposizione delle autorità competenti per le indagini. La Toto Costruzioni Generali fornirà alla famiglia tutto il sostegno possibile in questo drammatico momento”, si legge nel comunicato diffuso dalla ditta pochi giorni fa.

Il Cas vicino alla famiglia dell’operaio

“Alla notizia della tragedia ci siamo precipitati sul posto – dicono il presidente Francesco Restuccia, dalla vicepresidente Chiara Sterrantino, dal consigliere Sergio Gruttadauria e dal direttore generale Salvatore Minaldi del Cas – A nome nostro e di tutto il personale di Autostrade Siciliane esprimiamo il più sentito cordoglio ai familiari ed a tutti i cari della vittima del terribile incidente”.