E’ accusato di incendio doloso

I carabinieri riescono a risalire ad un presunto piromane che avrebbe appiccato un incendio nel Messinese. L’indagine portata avanti dai carabinieri della stazione di Pace del Mela che hanno alla fine denunciato un 72enne, con precedenti, accusato di incendio doloso. Sarebbero schiaccianti le prove contro di lui: indossava gli stessi vestiti che aveva nel momento in cui avrebbe dato avvio al fuoco con un apposito innesco.

L’avvio dell’indagine

L’indagine nata in seguito ad una segnalazione che era pervenuta al numero di pronto intervento 112. I carabinieri si recarono nella località Giammoro di Pace del Mela, laddove era stato segnalato un incendio. Sul posto, una volta localizzate le fiamme che rischiavano di propagarsi nel vicino centro abitato, i militari hanno richiesero l’intervento dei vigili del fuoco che spensero il rogo, scongiurando così più gravi conseguenze. Immediata era stata l’attività investigativa sviluppata dai carabinieri sulla base delle dichiarazioni rese da testimoni e anche attraverso l’attenta analisi delle immagini di un sistema di videosorveglianza installato in prossimità del luogo coinvolto nell’incendio.

I riscontri investigativi

Da una serie di riscontri è stato possibile al 72enne quale presunto autore dell’incendio. Dalle immagini analizzate, infatti, si vede l’uomo nel momento in cui si china per appiccare il fuoco, utilizzando verosimilmente un innesco. Anche perché la combustione avvenne in maniera immediata e sviluppò delle fiamme che poi si propagarono attraverso un canneto. Dal video si notava inoltre l’individuo che subito dopo aver appiccato il fuoco si allontanava velocemente alla guida di un’autovettura, la cui targa ha permesso di risalire alla sua identità.

Gli stessi indumenti

Rintracciato immediatamente dai carabinieri, il 72enne è stato condotto in caserma laddove il riscontro dei filmati acquisiti con l’indagato ha permesso ai militari di accertare un particolare fondamentale. E’ stato possibile constatare la corrispondenza degli indumenti dell’individuo, nel momento in cui appiccava il fuoco, con quelli indossati nel momento in cui venne rintracciato.

