Il porto di Panarea è regolarmente aperto, protesta degli operatori turistici

I collegamenti con aliscafi e traghetti per raggiungere Panarea sono regolari

Non sono andate giù le notizie che circolano sul porto dell'isola di Panerea (ME) che sarebbe chiuso. Così residenti e operatori turistici protestano anche sui sociale e a colpi di comunicati stampa. L'ordinanza per vietare solamente lo sbarco dei vaporetti con i turisti mordi e fuggi è stata emessa dal sindaco Marco Giorgianni dopo i 14 casi di covid su 15 tamponi eseguiti. E durerà sette giorni. "Ma – ribadiscono a gran voce gli isolani – i collegamenti con aliscafi e traghetti per raggiungere Panarea sono regolari".

La protesta di ristoratori e albergatori

“È assurdo – dice Cristina Tesoriero – i danni che sta creando. È un continuo annullamento di prenotazioni creando un disagio per noi ristoratori e albergatori e per i turisti stessi rovinando la loro vacanza. Ribadiamo che sono state sospese solo ed esclusivamente le corse dei barconi, per intenderci le mini crociere della durata di 2-3 ore sulla nostra isola. I casi di covid registrati a Panarea non sono un numero elevato e non è una cosa cosi’ strana rispetto al resto del mondo. L’importante è non assembrarsi. Cosa difficile? Dipende da voi…da noi. Ognuno è artefice del proprio destino”.

Il porto di Panarea è attivo

“Sono state sospese solo ed esclusivamente le corse dei barconi, le mini crociere della durata di 2-3 ore sulla nostra isola. I casi di covid registrati a Panarea non sono un numero elevato e non è una cosa così strana rispetto al resto del mondo. L’importante è non assembrarsi. Cosa difficile? Dipende da voi…da noi. Ognuno è artefice del proprio destino”. Lo affermano gli operatori turistici dell’isola delle Eolie, anche sui social network, sottolineando che “il porto è regolarmente aperto” e vi “arrivano regolarmente aliscafi e traghetti”. L’ordinanza per vietare solamente lo sbarco dei vaporetti è stata emessa dal sindaco Marco Giorgianni dopo i 14 casi di covid su 15 tamponi eseguiti. E durerà sette giorni.