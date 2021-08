L'ordinanza del sindaco: i divieti scattano dal 14 agosto e dureranno 7 giorni

Quattordici tamponi positivi su 15 al Covid19, il sindaco ha emesso un’ordinanza con i divieti

Dal 14 agosto e per 7 giorni vietati gli attracchi dei vaporetti dalla Sicilia e dalla Calabria al porto di San Pietro

Il dato è impietoso ed allarmante: su 15 tamponi eseguiti nell’isola di Panarea 14 sono risultati positivi al Covid19. L’Asp di Messina ha, così, invitato il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, a vietare l’attracco nella piccola isola delle Eolie dei turisti giornalieri.

L’ordinanza del sindaco

La risposta del primo cittadino non si è fatta attendere. Il sindaco ha subito emesso l’ordinanza: da domani, 14 agosto, per 7 giorni, sarà vietato l’attracco nel porto di San Pietro dei vaporetti che arrivano dalla Sicilia e dalla Calabria.

A Panarea è anche vietato organizzare mini concerti nei bar e nei pub. “L’obiettivo – dice il primo citatdino – è evitare l’assembramento nell’area portuale”.

Vaporetti potranno attraccare nelle altre isole delle Eolie

I vaporetti potranno invece attraccare regolarmente nelle altre sei isole delle Eolie, anche a Lipari, dove sono segnalati 15 positivi al Covid.

Il capo dell’amministrazione comunale, su richiesta della prefettura, ha anche tenuto un vertice con le forze dell’ordine per intensificare i controlli in vista del Ferragosto.

Alle Eolie si registra una presenza massiccia di vacanzieri, con oltre 100 mila presenze (molti i giovani) tra terra e mare. Le baie delle sette isole sono invase da yacht, velieri e catamarani.

Ancora più di 1.100 positivi in Sicilia

Sono 1.101 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 13.954 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 7,9% ieri era 6,8%. L’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 16.930 con un aumento di altri 696 casi. I guariti sono 392 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 13 vittime e il totale dei decessi sale a 6.134.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 564 i ricoverati, 32 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 65 i ricoverati 6 in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 222, Catania 234, Messina 115, Siracusa 100, Ragusa 162, Trapani 8, Caltanissetta 82, Agrigento 101, Enna 77 .