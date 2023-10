Intervento dei vigili del fuoco, carabinieri e 118

Due bombole sono esplose in un appartamento a Briga Marina frazione di Messina. I due coniugi anziani sono stati messi in salvo. Sono interventi i vigili del fuoco che hanno accertato che l’esplosione è stata provocata dallo scoppio di due bombole di gpl. A seguito dell’esplosione due anziani che si trovavano all’interno dell’alloggio sono stati soccorsi prima dell’arrivo delle squadre dei vigili.

Sono intervenuti anche i carabinieri oltre al 118. Dopo l’esplosione le schegge hanno danneggiato la facciata di una palazzina che si trova di fronte, sfondando il muro in cemento armato. Anche qui nessun ferito.







I precedenti, uomo in gravi condizioni a Palermo

Questo è l’ultimo episodio in ordine cronologico. Si ricordano nel recente passato altri casi simili. A fine maggio a Palermo un anziano di 80 anni rimase ferito per lo scoppio di una bombola. Successe a Palermo in via Matteo Dominici 4. A mettere in salvo l’uomo furono i vigili del fuoco che affidarono il ferito ai sanitari del 118 che lo trasportarono all’ospedale Civico di Palermo al centro grandi ustioni.

L’incidente alla palestra

Di esplosioni pericolose con il gas se ne sono verificate diverse anche negli ultimi tempi un po’ in tutta la Sicilia. Sicuramente singolare quanto avvenuto nei giorni scorsi alla palestra Cannata in via Franz Lehar di Palermo. Alcune bombolette di gas da campeggio sono state incendiate davanti. L’esplosione ha provocato il danneggiamento della vetrata d’ingresso della struttura dove si allenano numerosi pugili. A gestire la palestra è il maestro Salvo Cannata, zio del pugile Benny Cannata con cui lavorava e da cui si è separato ormai qualche anno fa per aprire un’altra scuola.

I terribili precedenti

Molti i precedenti, anche tragici, nelle ultime settimana. Una fuga di gas ha provocato in un’abitazione a Tortorici, nel Messinese, l’esplosione di una bombola uccidendo una donna e ferendone altri quattro. Grave il figlio di 12 anni, trasportati in elisoccorso a Catania. A rimanere feriti in modo meno grave anche un uomo, il cugino della donna di 15 anni e un’altra familiare.