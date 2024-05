La madre ha presentato denuncia ai carabinieri

Paura ed apprensione per la scomparsa di una ragazza di quasi 18 anni. Denise D’Arrigo è scomparsa dalla frazione di Trappitello, a Taormina nel Messinese. Ieri pomeriggio, mercoledì 8 maggio, la madre ha presentato una denuncia ai carabinieri.

Attivato il piano provinciale di ricerca

Si è messa in moto la macchina della ricerca. La prefettura ha immediatamente attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, a cui partecipano tutte le forze di polizia e i vigili del fuoco.

La descrizione della ragazza

Per dare supporto alle ricerche e per la più ampia diffusione della notizia, è stata resa pubblica anche la foto della ragazza, che diventerà maggiorenne il prossimo 5 giugno: capelli rossi, occhi azzurri, alta 1,80. Al momento della scomparsa indossava jeans di colore blu, maglione nero e scarpe bianche.

Non si hanno notizie di Denise dallo scorso 2 maggio

Di Denise manca da una settimana. Non si hanno più notizie dalle 20 del 2 maggio quando la ragazza si è allontanata volontariamente dalla sua residenza, portando con sé il suo cane di colore bianco, facendo perdere le proprie tracce. Il suo telefono cellulare risulta spento.

