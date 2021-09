ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Capo d’Orlando (ME) hanno arrestato il 56enne P.O. ritenuto responsabile del reato di atti persecutori aggravati commessi nei confronti della ex moglie, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Patti.

L’attività investigativa, scaturita a seguito della denuncia sporta dalla vittima, ha permesso di ricostruire le condotte vessatorie, violente e minacciose poste in essere dall’uomo nei confronti dell’ex moglie, attraverso continui pedinamenti nei luoghi dalla stessa frequentati e appostamenti e transiti nei pressi della sua casa che hanno generato nella vittima una situazione d’ansia e timore quotidiano tali da influenzarne le normali condizioni di vita.

L’uomo ai domiciliari

Le indagini dei Carabinieri e dirette dalla Procura della Repubblica di Patti con l’ausilio della “task force”, specializzata per il contrasto alle violenze di genere, ha permesso di risalire ai comportamenti vessatori tenuti dall’uomo che è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, messo ai domiciliari. Anche in questa circostanza, la pronta risposta delle forze dell’ordine e dell’’Autorità Giudiziaria, ha scongiurato il protrarsi e l’aggravarsi dei fatti.