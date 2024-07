La Commissione Europea ha deliberato il cofinanziamento per la realizzazione del progetto esecutivo per un importo di 25 milioni di euro, pari al 50% della quota prevista per la progettazione ferroviaria.

L’Amministratore Delegato di Stretto di Messina Pietro Ciucci, a margine del G7 Commercio tenutosi a Villa San Giovanni, dove è stato presentato il progetto del ponte sullo Stretto ai ministri esteri, ha commentato la decisione della Commissione Europea in merito al finanziamento del progetto esecutivo.

“Il finanziamento del progetto esecutivo – ha detto Ciucci – è un importante segnale da parte dell’Unione Europea. Si tratta di una quota di 25 milioni di euro, pari al 50% dell’importo relativo alla parte ferroviaria dell’intera opera. L’Unione Europea conferma in questo modo la strategicità del Ponte all’interno delle reti TEN”

Ferrante: “Anche Ue ci crede”

“Anche l’Ue crede nell’importanza del Ponte sullo Stretto di Messina: la decisione del Cef (Connecting Europe Facility) di approvare il cofinanziamento europeo della componente ferroviaria dimostra quanto l’opera sia considerata strategica non solo per l’Italia, ma per l’intero sistema di collegamenti transeuropei. È una decisione che promuove il progetto del Ponte, elaborato sotto il governo del Presidente Silvio Berlusconi, riconoscendone il ruolo centrale nella rete di trasporto nazionale ed europea. Continueremo a lavorare per realizzare un’infrastruttura strategica che renderà il nostro Paese sempre più connesso, attrattivo e moderno”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia.

Germanà: “Altri paesi riconosceranno il valore del Ponte”

“Il Ponte sullo Stretto è un’opera strategica che proietterà, non solo il Sud, nel futuro. Un’occasione unica di rilancio che si sta concretizzando grazie all’impegno e alla determinazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini: sono sicuro che anche all’estero riconosceranno il valore del Ponte quale struttura fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta l’Europa”.

Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

Carrà: “Infrastruttura strategica”

“Il ministro Matteo Salvini lo afferma da sempre: il Ponte sullo Stretto è una infrastruttura strategica fondamentale non solo per Sicilia e Calabria, ma per l’intero Paese e per i collegamenti commerciali da e per l’Europa, all’interno dei corridoi Ten-T. E’ grazie al suo impegno e alla sua dedizione se oggi la realizzazione di quest’opera ambiziosa ha un orizzonte temporale chiaro. Siamo sicuri che quest’opera sarà apprezzata e valorizzata anche all’estero proprio per la sua capacità di collegare da nord a sud tutta l’Europa”. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.

