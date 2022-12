L'ASSESSORE

“La riattivazione sancita dalla Finanziaria nazionale della Società “Stretto di Messina”, in liquidazione da nove anni, è l’ennesima dimostrazione concreta di come il governo Meloni faccia sul serio nella realizzazione del Ponte sullo Stretto“.

Lo afferma Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, aggiungendo: «Anche se si tratta di una grande opera nazionale la cui realizzazione sarà di competenza del ministero delle infrastrutture, il Governo della nostra Regione guidato dal presidente Renato Schifani assicurerà il massimo sostegno e supporto nell’individuare le soluzioni tecniche più idonee e la velocizzazione delle procedure burocratiche per la realizzazione della più grande opera pubblica del secolo, in sinergia e comunione d’intenti anche con la Regione Calabria presieduta da Roberto Occhiuto».

“Due ministri siciliani”, lo sono per il segretario della Lega in Sicilia nonché deputato alla Camera e Presidente della Commissione difesa, Nino Minardo, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. Il leghista in una nota ha voluto esaltare il lavoro svolto in poche settimane di governo dai due membri del governo nazionale.

Salvini e Giorgetti ministri siciliani

“Per l’impegno che stanno mettendo per la nostra terra considero Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti due ministri siciliani” così Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, a Catania per incontri istituzionali con alcuni vertici delle Forze Armate in Sicilia. In realtà un ministro siciliano vero e proprio c’è e si tratta dell’ex presidente della Regione Siciliane, Nello Musumeci, nominato ministro della Protezione Civile dalla premier Meloni.

“Da spot a fatti veri”

“E’ sotto gli occhi di tutti – continua Minardo – il cambio di passo per la Sicilia, siamo passati dagli spot alle risposte concrete. Penso alla marcia a tappe forzate del ministro Salvini per arrivare il prima possibile ad un progetto solido di ponte sullo Stretto e alla posa della prima pietra entro due anni o ancora alla estrema disponibilità del ministro Giorgetti per provvedimenti a favore della Sicilia nella legge di bilancio”. “Onestamente, a parte qualche doverosa eccezione, non ricordo ministri siciliani così impegnati a raggiungere obiettivi e risultati. Mi auguro che il loro impegno sia contagioso”, conclude il Presidente della Commissione Difesa.

Schifani a Roma per trattare sul ponte

Schifani ha anche parlato di Ponte sullo Stretto nei giorni scorsi, annunciando un viaggio a Roma per discutere proprio su questo argomento con il Governo. “Il Ponte sullo Stretto è dietro l’angolo ci stiamo lavorando. Io ringrazio pubblicamente il governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini che si sono intestati questa iniziativa. Io e il presidente della Calabria Roberto Occhiuto faremo di tutto perché questa opera si possa realizzare”.