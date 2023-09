La tragedia nel pomeriggio, per M. T., 50 anni, non c’è stato niente da fare

Nuova tragedia sul lavoro in Sicilia. Nel pomeriggio a a Scala Torregrotta, nel Messinese, un 50enne, M. T., è precipitato da un ponteggio morendo sul colpo.

La struttura su cui stava lavorando si trovava in una proprietà privata nella zona che confina con Valdina.

Dopo l’allarme, sono arrivati sul posto i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che costatare il decesso dell’uomo. Il violentissimo impatto col suolo non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo.

I carabinieri sul luogo, indagini in corso

Anche i carabinieri sono sul luogo della tragedia. I militari dell’arma hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono dunque in corso le indagini e gli accertamenti sulla situazione lavorativa dell’operaio: bisognerà verificare la presenza o meno di tutti i requisiti di sicurezza.

L’operaio morto nell’Agrigentino

Il 3 settembre un altro operaio ha perso la vita in seguito a un incidente simile: a Sant’Elisabetta, in provincia di Agrigento, un 42enne è precipitato da un’impalcatura in via Aldo Moro. Dopo un volo di sei metri le ferite si sono rivelate gravissime e, anche in questo caso, l’intervento dei sanitari non è riuscito a salvarlo.

Pochi giorni prima una vittima nel Siracusano

Nei giorni scorsi un altro tragico incidente sul lavoro in Sicilia. Un operaio di 59 anni, originario di Catania, è morto all’interno di un’azienda di Augusta, nella zona industriale di Siracusa. Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato in una operazione di carico e scarico di sabbia e sembra si trovasse su un mezzo. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri, che hanno in mano le indagini, avrebbe perso l’equilibrio per poi finire a terra. L’impatto è stato violento, il 59enne pare abbia sbattuto il capo tanto da provocargli delle lesioni gravi che lo hanno condotto alla morte.

Altro decesso nel Catanese

Il 13 giugno scorso altra morte sul posto di lavoro. Un operaio di 56 anni, Angelo Aleo, è deceduto in un cantiere edile di via famiglia Santagati di Misterbianco, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da tre metri durante la realizzazione del solaio di un edificio per civile abitazione.

