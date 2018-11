Il dipinto era stato rubato nel 1988 in provincia di Treviso

Aveva messo in vendita online un quadro del ‘700 rubato nel 1988 dal castello Brandolini di Follina, in provincia di Treviso ma i carabinieri della sezione Tutela patrimonio culturale di Siracusa sono intervenuti dopo aver comparato il dipinto con le immagini contenute nella Banca dati dei Beni culturali e averne scoperto l’illecita provenienza.

Come scrive tempostretto.it, la vendita è stata bloccata, evitando il pericolo di comprometterne definitivamente la rintracciabilità. Il venditore, un messinese di 43 anni, è stato denunciato per ricettazione. Sono ancora in corso le indagini per capire come il dipinto sia finito nelle mani dell’uomo.

Per saperne di più