E' stata trasportata in barella

Una squadra di Vigili del fuoco del Comando di Messina è intervenuta ieri sera soccorrere una ragazza caduta da un muro alto circa 5 metri, nel quartiere Tremonti di Messina. La squadra specializzata, il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), è riuscita a raggiungere la giovane, calandosi con l’autoscala.

L’intervento dei pompieri

Poco dopo le ore 20,00 di ieri l’intervento dei pompieri che sono riusciti a trarre in salvo la ragazza dolorante. Dopo averla sistemata sulla barella, la ragazza è stata affidata alle cure del personale medico.

Non si conosce ancora la dinamica dell’accaduto. Indagini in corso per scoprire come la giovane sia caduta da quell’altezza.

Proseguono le ricerche a Scordia

Proseguono intanto nel Catanese le ricerche della donna di 65 anni dispersa per il maltempo in contrada Ogliastro, a Scordia. Alle operazioni partecipano anche i sommozzatori dei vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Ieri, in un agrumeto, è stato ritrovato il corpo senza vita del marito di 67 anni. I due, marito e moglie, sarebbero stati travolti dalle acque di un torrente in piena.

Ritrovata, invece, un’altra coppia, sempre di Scordia, che era rimasta intrappolata in auto lungo la strada provinciale 16.

400 interventi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore per il maltempo svolti dai vigili del fuoco 400 interventi in Sicilia e 180 in Calabria, maggiori criticità a Catania, Siracusa, Reggio Calabria e Vibo Valentia: numerosi i soccorsi. Così su Twitter i vigili del fuoco, aggiungendo che prosegue la ricerca di due dispersi a Scordia, nel Catanese.

Attenzione allerta meteo

Allerta rossa nella Sicilia orientale e arancione nel resto dell’Isola. Nel nuovo bollettino dal Dipartimento regionale di Protezione Civile valido dalle ore 16.00 di ieri 25 ottobre e per tutta la giornata di oggi, 26 ottobre, resta alta l’attenzione. Si raccomanda di spostarsi solo in caso di reale necessità.