Indagini in corso per rintracciare il complice

Insieme ad un complice, con il volto travisato e con le armi in pugno, avrebbe messo a segno una rapina ieri sera intorno alle 20 ai danni di una macelleria a Messina in via Consolare Valeria. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato un giovane 25enne mentre cercava di ripulire in lavatrice gli abiti utilizzati durante il colpo.

Come scrive tempostretto.it, il giovane è stato rintracciato grazie alla visione delle immagini di alcune videocamere di sorveglianza presenti nella zona. I due malviventi sono entrati all’interno dell’esercizio commerciale quando vi erano ancora clienti e, con un fucile a canne mozze, hanno minacciato il titolare facendosi consegnare l’incasso. I due sono poi fuggiti a bordo di uno scooter.

Il 25enne è stato trasferito nel carcere di Gazzi mentre gli investigatori sono alla ricerca del complice.

