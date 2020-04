Il termine per partecipare è il 25 aprile

Un dettaglio simbolico, le code di persone distanziate al supermercato, un oggetto rappresentativo. Sono alcuni degli esempi che potrebbero descrivere il periodo attuale, tema della prima edizione del contest fotografico “Quarantena…mente” indetto dal Gruppo Donatori Sangue Fratres Letojanni. Lo scopo è quello di rappresentare la quarantena tramite una foto.

REGOLAMENTO

Può partecipare liberamente chiunque, senza restrizioni di età, regione, eventuale associazione di donatori di appartenenza, sesso, etnia o religione.

Non è prevista alcun tipo di iscrizione: l’invio della fotografia è essa stessa conferma di partecipazione. L’invio deve avvenire esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo gruppoletojanni@fratres.eu. Nell’e-mail deve essere altresì specificato nome e cognome del partecipante ed eventuale titolo della fotografia. Gradita è anche l’indicazione del luogo di provenienza.

Si può partecipare con una sola fotografia, che rappresenti un’attività svolta durante il periodo di quarantena da Covid19. Nella foto deve essere presente a scelta un cuore rosso (formato con oggetti, disegnato), un gadget reale dell’associazione di donatori Fratres o un goccino disegnato (vedi intestazione, simbolo Giovani Fratres). E ammessa l’apposizione della firma del fotografo, così come lievi modifiche cromatiche (b/n, seppia, colorazione selettiva etc.). Non sono ammessi fotomontaggi, collage di più foto, sovrapposizioni di immagini, emoticon et simili, pena l’esclusione.

Nell’album che verrà pubblicato, contenente tutte le fotografie pervenuteci, sulla pagina Facebook “Gruppo Fratres Letojanni” verranno inseriti, come didascalia, nome e cognome del partecipante, gli hashtag #quarantenachallenge #donareèunostiledivita ed eventuale titolo della fotografia, se presente (gradito ma facoltativo).

La durata del contest si divide in due momenti: dal 17 aprile alle ore 9:00 al 25 aprile alle ore 20:00 è ammessa la partecipazione; dal 26 aprile alle ore 10:00 al 3 maggio alle ore 20:00 è prevista la votazione.

Verranno premiate le tre fotografie con il maggior numero di “mi piace” (comprese reazioni “cuore”, “wow” etc.) su Facebook. In caso di ex aequo, si procederà alla valutazione da parte di una giuria d’eccezione.

Con l’invio della fotografia tramite e-mail, il partecipante acconsente automaticamente al trattamento dei dati personali inerenti la privacy autorizzando il Gruppo Donatori Sangue Fratres Letojanni alla pubblicazione digitale e in generale all’uso della stessa a titolo gratuito per eventi, utilizzo cartaceo e quant’altro, finalizzato per la sensibilizzazione alla donazione del sangue, midollo osseo, organi, tessuti e cellule. I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici dell’associazione e le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale dell’associazione. I diritti della fotografia appartengono in ogni caso al proprietario. Il partecipante, mandando il materiale, si dichiara automaticamente proprietario del suddetto.