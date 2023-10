La consegna del riconoscimento da parte dell’assessore Tamajo

Hanno realizzato l’arancino più grande del mondo e per questo la Regione premierà la famiglia di maestri della gastronomia nel Messinese. L’impresa è riuscita ai fratelli Stefano e Davide Ferro del panificio Panyllo. Il nuovo “Guinnes World Record”, certificato dal giudice Lorenzo Veltri, ha fatto segnare numeri incredibili. L’arancino realizzato infatti pesa 56,2 chili per 60 centimetri di altezza e 55 centimetri di diametro. Battuto il precedente record di 32 chili realizzato a Catania nel 2019.

La consegna del premio

Domani, venerdì 20 ottobre alle 16 nella sala della consulta della Camera di Commercio di Messina, l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo consegnerà una targa a Stefano e Davide Ferro. L’incontro verrà coordinato da Antonello Borzì. L’importante riconoscimento della Regione Siciliana scaturisce dal risultato raggiunto dalla famiglia Ferro il 30 settembre scorso a piazza Duomo a Messina. E’ qui che è stato centrato il primato dell’arancino più grande del mondo.

L’evento

Il titolo è stato certificato nel corso dell’evento “Megarancino, l’arancino più grande del mondo: c’è la storia dentro”. Manifestazione ideata da Sabrina Assenzio, presidente del gruppo terziario donna di Confcommercio e con il patrocinio del Comune di Messina. La manifestazione ha riscosso un notevole successo di pubblico e ampia diffusione sulla stampa locale, regionale e nazionale. Dando risalto alla città di Messina e al settore della gastronomia del territorio. Per tale motivo l’assessore Tamajo ha deciso di conferire alla famiglia Ferro la meritata gratifica.

Il punto vendita

Panyllo, punto vendita aperto dal 2010, in realtà p molto più che un panifico. E’ la destinazione ottimale per chi cerca l’autentico piacere culinario a Messina. Ad essere prodotti non solo pane e altre leccornie da forno ma anche dolci che sembrano fatti in casa. Ma non è tutto. Nel panificio si offre anche una selezione di pizze ed è anche rifornimento per attività commerciali di ristorazione. Ovviamente c’è anche molta rosticceria e da qui la specializzazione nella realizzazione dell’arancino.

