L'ingresso di Villafranca sarà interdetto dalle 6 alle 14

Sabato 23 luglio saranno effettuati lavori di ripavimentazione della rampa di uscita dello svincolo autostradale Giostra, nella tangenziale di Messina.

Il Comitato Operativo Viabilità (Cov) che si è riunito nella Prefettura di Messina, a seguito delle opportune valutazioni ha definito nel pomeriggio dello scorso 12 luglio il piano operativo ritenuto più opportuno per lo svolgimento dei lavori. Le attività di scarificazione profonda e rifacimento del nuovo tappetino stradale in asfalto verranno effettuati nell’arco di otto ore, tra le 6 e le 14, di sabato 23 luglio.

Nel corso di quelle ore lo svincolo non sarà percorribile e pertanto sulla A20 Messina-Palermo sarà interdetto temporaneamente al transito l’ingresso autostradale di Villafranca, mentre chi si trova in viaggio da Palermo verso Messina dovrà osservare l’uscita obbligatoria al casello di Rometta.

Nessuna variazione alla viabilità è stata invece disposta per chi viaggia in direzione Palermo.

Nel febbraio scorso altri lavori

A fine febbrai scorso si sono svolti altri lavori per il rifacimento del manto stradale dello svincolo autostradale dell’autostrada A20 Messina-Palermo. Le squadre di Autostrade Siciliane sono intervenute per la ripavimentazione della rampa di ingresso che conduce i veicoli sia in direzione Palermo che in direzione Messina.

Ad inizio giugno prove di carico sulla A20 Messina-Palermo

Nell’ambito delle periodiche verifiche strutturali ai viadotti autostradali, i tecnici e consulenti scientifici di Autostrade Siciliane sono stati impegnati sulla A20 Messina-Palermo nel monitoraggio di quattro strutture: Rometta I, Saja Archi, Pietra e Muto.

Nottetempo, queste opere, sono state sottoposte ad elevatissimi carichi statici e dinamici, utilizzando autoarticolati carichi di sabbia il cui peso può superare anche i duemila quintali; si tratta di sollecitazioni che vanno ben oltre i limiti previsti per la realizzazione dei viadotti, di norma fissati a sessanta quintali.

Nei giorni precedenti a queste prove sempre sull’autostrada A20 Messina-Palermo è stato rimosso il doppio senso di circolazione nella carreggiata di valle del viadotto Furiano, a seguito della riapertura di quella di monte. I tre chilometri della carreggiata di monte nel novembre dello scorso anno erano stati interdetti al traffico per verificarne le condizioni di sicurezza strutturale.