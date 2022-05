Il cantiere si aprirà domani e durerà tre giorni

Inizieranno domani, martedì 24 maggio, gli interventi di Autostrade siciliane mirati al ripristino e all’ammodernamento degli impianti tecnologici e di illuminazione dell’uscita autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto, sulla A20 Messina-Palermo. I tecnici saranno impegnati nelle operazioni di manutenzione per tre giorni, nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le 18.

Le limitazioni al traffico

Al fine di svolgere le attività in sicurezza, la viabilità dello svincolo verrà limitata e chi proviene da Messina non potrà percorrere la rampa in uscita nella giornata di martedì 24 maggio. Mentre chi proviene da Palermo non potrà utilizzarla nella giornata di giovedì 26 maggio. Infine lo svincolo rimarrà chiuso in entrata, sempre tra le ore 9 e le 18, anche nella giornata di venerdì 27 maggio, ma solo per chi si immette in autostrada in direzione Palermo.

Indagini georadar sui cavalcavia

Proprio la A20 da qualche tempo è monitorata con una certa attenzione. Appena qualche giorno fa si è conclusa l’ultima tranche di indagini attraverso i georadar all’interno delle gallerie, alla ricerca di eventuali criticità da affrontare con interventi mirati di manutenzione. Autostrade Siciliane ha messo sotto esame i tunnel Porrazza, Carbonara, Malerba, Ronetto, Buonsignore, Rometta, Saja Archi, Serra Inglese, S. Biagio, Villafranca, Scianina, Tracoccia, S. Antonio e Grangiara.

Chiusure notturne sulla A19

Oggetto di lavori anche la A19 Palermo-Catania con chiusure notturne all’inizio della scorsa settimana , in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino, in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Buonfornello e Agglomerato Industriale. Il provvedimento è stato necessario per consentire a E-Distribuzione di eseguire i lavori di sostituzione di un elettrodotto di media tensione in attraversamento delle carreggiate autostradali in corrispondenza del km 38.