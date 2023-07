La Regione sta affidando la progettazione dei lavori

Si mette in sicurezza il torrente Mastroguglielmo ad Alì Terme, nel Messinese, ritenuto a rischio esondazioni. La Regione, attraverso l’Ufficio per il contrasto al dissesto idrogeologico, è pronta ad affidare la progettazione dei lavori. La struttura commissariale, guidata dal governatore Renato Schifani e diretta da Maurizio Croce, ha infatti pubblicato la relativa gara. Fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte al prossimo 2 agosto. L’importo è di 150 mila euro ma per realizzare l’intervento il budget da impegnare potrebbe ammontare a circa 3 milioni e mezzo.

Opere attese da oltre 15 anni

“Si tratta di opere attese dal 2007” sottolinea il presidente della Regione Schifani. Ricorda come pure questa cittadina della costa jonica fu flagellata da violente alluvioni. “Innescarono colate di fango dai bacini di alcuni corsi d’acqua – sottolinea il governatore siciliano -, invadendo strade, case, esercizi commerciali. Persino la caserma dei carabinieri, ubicata proprio a ridosso del torrente Mastroguglielmo. Una situazione di pericolo con la quale i cittadini di Alì hanno da allora dovuto convivere ma che adesso siamo pronti a rimuovere in maniera definitiva”.

Il tipo di intervento progettato

Partendo proprio dal presidio militare, il torrente, alimentato dalle acque trasportate da due distinti tronconi che si diramano verso valle, dovrà essere messo in sicurezza fino alla strada statale 114. Verrà quindi realizzata una vasca di calma in corrispondenza della confluenza con la via Satano. Saranno, inoltre, necessari alcuni scatolari, degli imbuti di convogliamento e un pozzetto in grado di accogliere il deposito dei sedimenti. Oltre a barriere para detriti lungo gli affluenti in modo da ridurre il trasporto solido e scongiurare il rischio esondazioni. Bisognerà, infine, prevedere la costruzione di un ponte del tipo “Essen”, in modo da salvaguardare l’operatività della linea ferroviaria Messina-Catania durante l’esecuzione dei lavori.







Like this: Like Loading...