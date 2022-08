Un giovane è rimasto ferito in nottata a Messina durante una lite scoppiata in un locale, il M’Ama, sul lungomare nord della città. Il giovane, ricoverato in ospedale, presenta una ferita d’arma da taglio, ma le sue condizioni non sono gravi. Indagano i carabinieri.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, una lama ha colpito di striscio uno dei contendenti. La ferita non è profonda ma il ragazzo ha avuto bisogno di essere medicato e ricoverato in ospedale, anche se le sue condizioni non sono gravi.

La rissa a Giardini Naxos

Rissa in un locale da ballo di Giardini Naxos nella notte di ferragosto, denunciati nove catanesi dai carabinieri della locale Stazione. I nove, all’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri allertate da una chiamata al 112, si erano immediatamente dispersi. I militari dell’Arma giunti sul posto erano riusciti ad identificare solo 3 dei 9 denunciati in quanto presentavano alcune tracce di sangue sugli indumenti. La successiva visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona ha permesso di identificare coloro che avevano partecipato alla rissa e di denunciarli in stato di libertà.

I carabinieri, trattandosi di un evento di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, hanno segnalato quanto accaduto all’autorità di pubblica sicurezza insieme ad altri dati raccolti durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, da cui sono emersi ulteriori e gravi profili di criticità attinenti ai profili della sicurezza pubblica.

Sulla base di quanto evidenziato dai carabinieri il Questore di Messina, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza di pubblica sicurezza per tenere trattenimenti danzanti della durata di 7 giorni nei confronti dell’amministratore del locale pubblico, ravvisando la necessità di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale attuale e concreta.